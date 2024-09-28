Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:44

Сафронов о дебюте Деанджело: «Он показал свой уровень»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов поделился мнением о дебюте новичка армейцев Тони Деанджело.

28-летний американец дебютировал за СКА в матче против «Северстали» (8:5) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Он сделал три голевые передачи. Игра проходила 27 сентября.

«За последнюю неделю было много информации о звездном новичке Тони Деанджело. Он показал свой уровень, видно, что человек приехал из НХЛ. Набирал 50 очков за сезон. Катание, пас, позиция и видение игры. Такому дебюту позавидует любой игрок, 3 очка и плюс шесть, это просто космос», — цитирует Сафронова «Спорт День за Днем».

Источник: «Спорт День за Днем»
Тони Деанджело
Хоккей
ХК СКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
Сегодня
Вчера
Неделя