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Сегодня, 08:45

Дмитрий Юдин: «За победу в Кубке Гагарина в СКА дали 20 миллионов рублей»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин в интервью «СЭ» рассказал о самых больших премиальных в карьере.

— Самые большие премиальные ты в СКА получал?

— Да.

— За плей-офф?

— Когда выиграли.

— Сколько примерно?

— Если посчитать, то в районе 20 миллионов где-то.

— Это все одинаково получили?

— Я не знаю, насколько ребятам давали, но я с ребятами разговаривал, у меня такая же сумма получалась. Нам после первого раунда недодали сколько-то процентов. И Илья Ковальчук спросил, все ли мы получили в полном размере. Ну и потом решил вопрос.

— Ковальчук все провел?

— Ковальчук, Шипачев. Они ходили к руководству.

Юдин выступал за СКА с 2013 по 2017 год. Хоккеист дважды выигрывал Кубок Гагарина с клубом из Санкт-Петербурга: в сезонах-2014/15 и -2016/17.

Дмитрий Юдин. «Попросил бы у волшебника лекарство от рака». Проникновенное интервью лидера «Ак Барса»

Дмитрий Юдин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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Защитник «Ак Барса» Юдин: «Попросил бы у волшебника лекарство от рака»