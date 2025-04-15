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15 апреля, 15:30

CAS рассмотрит иски ФХР и ЦСКА к Международной федерации хоккея 5-6 мая

Камила Абдурахманова
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6 мая Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушание по апелляции ЦСКА на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте суда.

Дисциплинарный комитет ИИХФ запретил клубу совершать международные трансферы до августа 2026 года.

Накануне, 5 мая, CAS рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) по делу вратаря Ивана Федотова. Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 миллион швейцарских франков за участие Федотова в сезоне КХЛ-2023/24 в составе ЦСКА, несмотря на действующий контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В 2022 году Федотов, олимпийский серебряный призер в составе сборной России, после победы в КХЛ с ЦСКА подписал соглашение с «Филадельфией» (драфт-пик 2015 года). Однако летом 2022 года вратарь был призван в армию, а в июле 2023-го КХЛ зарегистрировала его новый контракт с ЦСКА, хотя обязательства перед НХЛ оставались в силе.

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Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
ФХР
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