Шипачев о своей статистике в прошедшем сезоне: «Не самый блестящий результат, мягко говоря»

Сегодня, 17:15
Центрфорвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» дал оценку своему выступлению в чемпионате-2022/23.
— В начале сезона вы нервничали, не набирали очки. В каком момент все изменилось?
— Конкретного момента не было. Все шло потихоньку. В итоге пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат. Мягко говоря.
— Многие набирают гораздо меньше.
— Но от меня ждут другого.
Шипачев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (9+36) очков. В плей-офф нападающий набрал 12 (4+8) очков в 24 встречах.