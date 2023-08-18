Церемония прощания с Родионом Амировым состоится 21 августа

Церемония прощания с экс-игроком «Салавата Юлаева» Родионом Амировым пройдет в понедельник, 21 августа. Местом проведения прощания станет «Уфа-Арена», сообщила пресс-служба команды.

Церемония начнется в 8.00 по уфимскому времени и продлится до 11.00.

14 августа стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста было обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

17 августа генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что клуб выведет из обращения 27-й номер, под которым выступал Амиров.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае 2023-го уфимская команда продлила с ним контракт на один сезон.