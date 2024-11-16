Бразильский боец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер проведут поединок на турнире UFC 309 в ночь на воскресенье, 17 ноября. Вечер ММА пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Турнир UFC 309 начнется с прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск. Выход Оливейры и Чендлера на соглавное событие вечера ожидается около 7.30 мск.

Рекорд 35-летнего Оливейры — 34 победы и 10 поражений, один поединок признан несостоявшимся. У 38-летнего Чендлера — 23 победы, 8 поражений. Бойцы были соперниками по бою за вакантный титул в легком весе в мае 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне. Тогда американец уступил бразильцу нокаутом во втором раунде.

В прямом эфире турнир UFC 309 в полном объеме будут показывать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию боев главного карда проведут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru с 6.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Результат боя Оливейра — Чендлер и других поединков вечера изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.