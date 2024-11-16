Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: время начала и где смотреть бой онлайн

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер проведут поединок в турнире UFC 309 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер: соперники по соглавному бою UFC 309.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бразильский боец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер проведут поединок на турнире UFC 309 в ночь на воскресенье, 17 ноября. Вечер ММА пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Турнир UFC 309 начнется с прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск. Выход Оливейры и Чендлера на соглавное событие вечера ожидается около 7.30 мск.

Рекорд 35-летнего Оливейры — 34 победы и 10 поражений, один поединок признан несостоявшимся. У 38-летнего Чендлера — 23 победы, 8 поражений. Бойцы были соперниками по бою за вакантный титул в легком весе в мае 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне. Тогда американец уступил бразильцу нокаутом во втором раунде.

В прямом эфире турнир UFC 309 в полном объеме будут показывать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию боев главного карда проведут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru с 6.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Результат боя Оливейра — Чендлер и других поединков вечера изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Поп-ММА: как зародились, за счет чего стали популярны и какое будущее их ждет. Большой текст про треш-индустрию
Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 16-17 ноября
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Глава ЦИК Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Сегодня
Вчера
Неделя