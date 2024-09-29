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Чайковски: «Не всем суждено играть в НХЛ. Мне в России очень нравится»

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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал о своих попытках пробиться в НХЛ.

«Я был еще молодым парнем, мне было 24 года. Был шанс уехать, попробовать, решил им воспользоваться, — приводит Sport24 слова Чайковски. — Попробовал, не получилось, вернулся сюда. Почему не получилось? Так бывает, не всем суждено играть в НХЛ. Я в России уже 10 лет, мне здесь очень нравится. Моей семье здесь комфортно. Все, что нам нужно, здесь есть. Здесь хорошие люди, их отношение друг к другу».

В 2010-2013 годах Чайковски выступал в хоккейной лиге Онтарио, в 2013-2015 годах он играл в АХЛ. 32-летний словак играет в КХЛ с 2016 года. Он выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», «Сибирь».

Источник: sport24.ru
Михал Чайковски

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