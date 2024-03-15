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15 марта, 14:15

Форвард «Локомотива» Чехович: «Никитин делает все ради результата»

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Нападающий «Локомотива» Иван Чехович поделился мнением о главном тренере железнодорожников Игоре Никитине.

«Кратко невозможно описать такого человека. Он все делает ради результата, чтобы все шло в плюс. Он пытается найти ключ к каждому игроку, хорошо чувствует настроение команды», — приводит слова Чеховича Metaratings.ru.

Никитин возглавляет «Локомотив» с сентября 2021 года.

В 1/4 финала Кубка Гагарина ярославцы сыграют с «Автомобилистом». Первая игра в серии пройдет 16 марта в Омске. Начало — в 13.30 (мск).

Источник: Metaratings.ru
Иван Чехович
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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