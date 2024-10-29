Иван Чехович — о поражении от «Спартака»: «Не хватило хладнокровия»

Нападающий «Витязя» Иван Чехович после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 ОТ) ответил на вопрос, чего не хватило его команде для победы.

— Не хватило хладнокровия, может быть, удачи немного. В третьем периоде были шансы забить, но не дожали.

— Главный тренер сказал, что причина поражения заключается в сложном выезде. Согласны с ним?

— Конечно, но не стоит искать отговорки, у всех тяжелое расписание.

— Как оцениваете свою игру в тройке с Бучельниковым и Бараком?

— У нас получается взаимодействовать во всей пятерке. Главное — выигрывать матчи, остальное второстепенное.

Анна Бирюкова