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29 октября, 23:30

Иван Чехович — о поражении от «Спартака»: «Не хватило хладнокровия»

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Нападающий «Витязя» Иван Чехович после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 ОТ) ответил на вопрос, чего не хватило его команде для победы.

— Не хватило хладнокровия, может быть, удачи немного. В третьем периоде были шансы забить, но не дожали.
— Главный тренер сказал, что причина поражения заключается в сложном выезде. Согласны с ним?

— Конечно, но не стоит искать отговорки, у всех тяжелое расписание.
— Как оцениваете свою игру в тройке с Бучельниковым и Бараком?

— У нас получается взаимодействовать во всей пятерке. Главное — выигрывать матчи, остальное второстепенное.

Анна Бирюкова

Иван Чехович
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)

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