Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:42

Чемпион мира Анисимов объявил о завершении карьеры

Артем Анисимов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпион мира в составе сборной России Артем Анисимов объявил о завершении карьеры.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом», — написал Анисимов в соцсетях.

В составе национальной команды 36-летний Анисимов становился чемпионом мира, а также дважды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств.

В ходе карьеры Анисимов выступал за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго», «Оттаву», ярославский «Локомотив», «Лихай Уэлли» и «Хартфорд Вулф Пэк».

Артем Анисимов
Хоккей
КХЛ
НХЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
Три попытки суицида, мания преследования, галлюцинации и смертельный удар в двух шагах от дома. Как жил и как умирал народный футболист и легенда «Спартака» Федор Черенков
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
Сегодня
Вчера
Неделя