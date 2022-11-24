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24 ноября, 15:59

Чемпион мира среди молодежи Каменев оценил частую смену вратарей у СКА в этом сезоне КХЛ

Руслан Минаев
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Чемпион мира среди молодежи Василий Каменев поделился мнением о ситуации с вратарями в СКА.

Питерцы по ходу регулярного чемпионата КХЛ задействовали пятерых голкиперов.

«Что касается новобранца Подъяпольского, то его предшественник Александр Самонов так и не смог найти себя в составе СКА. На протяжении сезонов, проведенных в команде, он действовал очень неровно. Уверен, что решение о вратарской рокировке продиктовано отсутствием претензий к Дмитрию Николаеву и необходимостью наличия в команде стабильного и надежного сменщика. Случиться может все что угодно, и нельзя допустить, чтобы в случае травмы Дмитрия команда осталась с одним вратарем до конца сезона. Я бы не назвал Николаева безоговорочным первым номером. Дмитрий действует очень надежно, но посмотрим, как все сложится. Возможно, Владислава Подъяпольского взяли в середине сезона для того, чтобы он максимально быстро адаптировался в топ-клубе и ближе к плей-офф сумел переиграть конкурента, — цитирует Каменева «Спорт день за днем».

В последнем матче регулярки питерский клуб разгромил ЦСКА со счетом 6:2.

СКА лидирует в таблице Западной конференции с 56 очками в 34 матчах, ЦСКА идет на второй строчке с 47 очками в 32 играх.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kamenev-samonov-ne-smog-nayti-sebya-v-ska
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