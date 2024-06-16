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Сегодня, 21:37

Чемпионка мира Тишова назвала три качества, которыми ее поразили хоккеисты

Алина Савинова
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Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова поделилась впечатлениями от церемонии закрытия сезона КХЛ, куда она была приглашена в качестве гостя.

«В этом году я действительно была свидетелем этого замечательного праздника хоккея и познакомилась с некоторыми игроками. Конкретно никого не выделяю, но могу сказать в целом, что в этих людях меня поразила целеустремленность, трудолюбие и преданность своему делу. Они посвящают свою жизнь хоккею, а все их достижения — это результат упорных тренировок и железной дисциплины», — цитирует Тишову «Газета.Ru».

Тишова также отметила, что хоккеисты оказались «очень интеллигентными и доброжелательными». У нее остались положительные впечатления от мероприятия.

Ранее чемпионка мира рассказала, с кем из российских хоккеистов хотела бы выступить на турнире ProAm, где профессионалы танцуют с любителями.

Источник: Газета.Ru
Хоккей
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