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КХЛ

Сегодня, 18:37

Черкас: «Не вижу ничего плохого в том, что СКА приглашает лидеров других клубов»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал, как относится к тому, что петербургская команда переманивает лидеров из других клубов.

«Я не вижу в ней ничего плохого. Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока? Мне кажется, тот же Грицюк подходит по стилю армейцам. Из «Авангарда» пришел Толчинский. Когда он уходил из ЦСКА в омский клуб, никто не говорил, что «Авангард» переманил лидера. Мне кажется, прошедший сезон показал, чего не хватает СКА. И сейчас ведется активная работа на рынке. Ушел Гусев, один из ведущих игроков. Ему нужна замена? Нужна. Насколько я знаю, решается вопрос с приобретением иностранного вратаря», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

В сезоне-2022/23 СКА дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил в серии московскому ЦСКА (2-4). Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-ne-vizhu-nichego-plohogo-v-tom-chto-ska-priglashaet-liderov-drugih-klubov/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Сергей Черкас
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