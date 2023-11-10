Черкас: «Есть люди, которые «раскачивают» ситуацию вокруг СКА»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал, что думает о высказываниях главного тренера петербургского клуба Романа Ротенберга после матча с «Трактором» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).

В фанатском секторе СКА на короткий промежуток времени был развернут баннер с надписью: «Система не работает». Во время общения с прессой Ротенберга спросили, работает ли система. Специалист назвал провокацией подобные вопросы и заявил, что не будет на них отвечать.

«Я обратил внимание на то, что вокруг СКА происходят странные вещи. Сначала в интернет «вбрасывается» видео с участием Гальченюка, который давно где-то там в Америке что-то нарушил, будучи за рулем автомобиля. Потому появляется на домашнем матче это баннер. Есть люди, которые «раскачивают» ситуацию вокруг СКА. Поэтому Роман Ротенберг нервничает. Я бы тоже нервничал. Работа в хоккейном клубе — сложный процесс. Я думаю, ни один клуб не может похвастать тем, что он в течение 10-15 лет занимает в нашем хоккее высокие места. Так не бывает», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

СКА набрал 28 очков в 27 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.