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Сегодня, 21:01

Черкас: «У Грицюка в СКА больше возможностей для развития, чем в «Авангарде»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас отреагировал на переход нападающего Арсения Грицюка из «Авангарда» в петербургский клуб.

«У Грицюка неплохая статистика в минувшем сезоне. Думаю, в СКА Арсений реально усилит атаку. Это то, чего не хватало команде в прошедшем плей-офф. Грицюк — перспективный молодой игрок, СКА — тоже довольно молодая команда. Тут он может вырасти в мастера более высокого уровня. Не случайно те, кто уезжает из СКА в НХЛ, там, как правило, закрепляются. Возьмите последние примеры — Кузьменко, Марченко. Возможностей для развития у Грицюка в СКА больше, чем в «Авангарде». Думаю, он сам это понимает, поэтому и перешел», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

28 мая СКА объявил о получении прав на Грицюка. Сообщалось, что клуб подпишет с нападающим контракт.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-v-ska-u-gritsyuka-bol-she-vozmozhnostej-dlya-razvitiya-chem-v-avangarde/
Арсений Грицюк
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