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Сегодня, 20:38

Черкас прокомментировал переход Лайпсика в СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года Сергей Черкас прокомментировал переход в петербургский клуб канадского форварда Брендана Лайпсика.

«Он играющий легионер. Сейчас не так просто хорошего иностранного игрока в нашу лигу пригласить. Многие не едут. А здесь человек, который уже несколько лет в России, знает быт, уклад жизни, нашу лигу. И в каждой команде он не просто играл, а набирал большое количество очков. Качественный форвард, на мой взгляд, который может усилить атаку СКА. При нем и большинство может выглядеть по-другому. Забивает, отдает, в каждой команде доказывал свой уровень, был заметен. В СКА Лайпсик будет играть под 88-м номером, под котором выступал Эрик Линдрос в НХЛ? Ну это игрок совсем другого плана: габариты, манера игры. Линдрос стал легендой НХЛ, но травмы, сотрясения мозга не позволили ему сделать карьеру в НХЛ длинной. Такой, например, какой она получилась у Овечкина. Я думаю, Лайпсик взял этот номер по другой причине, у него, может, свое отношение к цифрам. Во всяком случае, они с Линдросом не похожи как хоккеисты», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Металлург». Он набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Лайпсика 11 (2+9) очков в 11 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-lajpsik-hot-i-vzyal-v-ska-88-j-nomer-na-lindrosa-ne-pohozh/
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Брендан Лайпсик
Сергей Черкас
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