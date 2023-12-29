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Сегодня, 01:20

Черкас: «Я под впечатлением от двух последних игр СКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал успехи санкт-петербургской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я под впечатлением от двух последних игр СКА — против московского «Динамо» и ЦСКА. Были некоторые опасения после матча в Нижнем Новгороде, где армейцы проиграли «Торпедо» 1:3, что команда «подсела». И удаления тогда мешали. Но тренерский штаб внес коррективы, и в играх, которые прошли в Москве, таких ошибок уже не было. Вообще, по содержанию, по качеству дуэли армейцев против «Динамо» и ЦСКА были фантастические. На уровне НХЛ», — цитирует «РБ Спорт» Черкаса.

СКА набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-ska-igraet-na-urovne-klubov-nhl/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Сергей Черкас
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