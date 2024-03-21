Черкас рассказал, почему СКА проиграл «Автомобилисту» из-за решения судей

Бывший вратарь СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Черкас рассказал, почему армейцы проиграли второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Автомобилисту».

«Есть четкая трактовка в правилах: если защищающийся игрок бьет атакующего и тот сбивает вратаря, никакого удаления. Если атакующий игрок сам сбивает вратаря, это другое дело. В случае с Грицюком был первый вариант. Он же не сам атаковал вратаря. А это был переломный момент матча, при счете 1:0 в пользу «Автомобилиста». После этого СКА играл шесть минут в меньшинстве, в том числе втроем против пятерых, пропустил гол. Следующие удаления были правильные, вопросов нет. Но, если бы не было удаления Грицюка, может, и других штрафов не было бы. Вот о чем речь. Судейский комитет должен как-то контролировать эту ситуацию», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».