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16 марта, 17:41

Черкас считает, что СКА будет непросто в серии с «Автомобилистом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от серии команды с «Автомобилистом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Автомобилист» — неплохая команда. Так получалось, что видел много игр с ее участием. Там крепкая оборона, интересная атака, сама команда очень организованная. СКА придется непросто. Может, у уральцев вратарская линия послабее, но это, знаете, все непредсказуемо". «Автомобилист» — соперник очень серьезный, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Первый матч серии СКА — «Автомобилист» пройдет в Санкт-Петербурге 17 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Сергей Черкас
Кубок Гагарина
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