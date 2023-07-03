Черкас: «Я уверен, Федотов вернется на прежний уровень. Он парень с характером»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался о перспективах российского голкипера Ивана Федотова.

«Я думаю, Иван будет играть за ЦСКА, поскольку права на него принадлежат армейскому клубу. Что касается его спортивной формы, то, конечно, потерять год и не играть на высоком уровне, это скажется. И здесь все зависит от самого Федотова — насколько он сможет заставить себя после перерыва включиться в более тяжелую работу. Ему нужно приложить много сил, чтобы вернуть ту форму, которая помогла ему добиться высочайших результатов. Я уверен, Федотов вернется на прежний уровень, и у него все будет хорошо. Он парень с характером. Тем более что Ивану только 26 лет — для вратаря это начало карьеры, сегодня вратари играют до 40», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

Федотов с 2021 по 2022 год играл за ЦСКА. В мае 2022-го хоккеист подписал однолетний контракт с «Филадельфией», но после этого отправился на прохождение срочной службы в армии.