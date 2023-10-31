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Сегодня, 16:24

Черкас: «Матч СКА и «Ак Барса» вызывает большой ажиотаж»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от матча петербургской команды и «Ак Барса».

«Жду шикарного хоккея, даже уверен — такой хоккей мы и увидим. Великолепные мастера собраны в обеих командах, будет на что посмотреть. Насколько я знаю, все билеты на игру СКА и «Ак Барса» давно проданы. Ажиотаж большой вокруг матча», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

Также он прокомментировал выступление СКА в текущем сезоне.

«Стабильности не хватает команде. Все-таки нужно время, чтобы новые игроки поняли друг друга, сыгрались. Пока мы видим то отличный матч, тот похуже. Поэтому такие результаты», — добавил Черкас.

Матч между СКА и «Ак Барсом» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ пройдет 31 октября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-match-ska-i-ak-barsa-vy-zy-vaet-ogromny-j-azhiotazh/
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Сергей Черкас
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