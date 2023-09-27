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Сегодня, 21:37

Черкас: «Плешков играет за СКА так, что Кен Драйден отдыхает»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил игру голкипера Артемия Плешкова за петербургский клуб.

«Я поражен игрой вратаря СКА. Если взять его статистику, то у него два матча «на ноль» и еще в двух — против «Северстали» и «Адмирала» — Плешков пропустил по шайбе. Это называется «Кен Драйден отдыхает». Но я хочу сказать, что не может добывать «сухие» победы один вратарь. Когда команда играет, набирает обороты, тогда и голкиперу легче. Я после победы СКА над «Северсталью» говорил, что армейцы выходят из кризиса. Меня даже «подкалывали» в интернете по этому поводу. Но СКА, и правда, поймал игру, блестяще провел дальневосточное турне», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 20-летний Плешков провел 4 игры за СКА и 2 из них отстоял «на ноль».

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 12 очков за 11 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-pleshkov-igraet-za-ska-tak-chto-ken-drajden-otdy-haet/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Сергей Черкас
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