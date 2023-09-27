Черкас: «Плешков играет за СКА так, что Кен Драйден отдыхает»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил игру голкипера Артемия Плешкова за петербургский клуб.

«Я поражен игрой вратаря СКА. Если взять его статистику, то у него два матча «на ноль» и еще в двух — против «Северстали» и «Адмирала» — Плешков пропустил по шайбе. Это называется «Кен Драйден отдыхает». Но я хочу сказать, что не может добывать «сухие» победы один вратарь. Когда команда играет, набирает обороты, тогда и голкиперу легче. Я после победы СКА над «Северсталью» говорил, что армейцы выходят из кризиса. Меня даже «подкалывали» в интернете по этому поводу. Но СКА, и правда, поймал игру, блестяще провел дальневосточное турне», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 20-летний Плешков провел 4 игры за СКА и 2 из них отстоял «на ноль».

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 12 очков за 11 матчей.