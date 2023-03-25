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Сегодня, 12:37

Черкас высказался об игре Серебрякова в серии «Адмирал» — «Ак Барс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Черкас, бывший голкипер СКА и генеральный директор петербургского «Динамо», где работал главным тренером Леонид Тамбиев, возглавляющий сейчас «Адмирал», поделился мнением об игре вратаря дальневосточной команды Никиты Серебрякова в серии с «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ.

«Серебряков и в прошлом сезоне играл неплохо, а в этом выглядит просто здорово. Но и вся система игры «Адмирала» построена таким образом, что им трудно забить. Тут заслуга не только вратаря. Вся команда играет грамотно и в атаке, и в обороне, и в средней зоне. Это помогает проявить себя Серебрякову. Он «подчищает» все, что можно. Реагирует даже на отскоки своих игроков. Серебряков даже больше, чем полкоманды. Играет без грубых ошибок, очень надежно. Его надежность передается игрокам обороны, игрокам атаки. «Адмирал» не боится убегать в атаку, зная, что голкипер, если что, выручит. И вся система игры Тамбиева, повторюсь — пятеро в атаке, пятеро в обороне — работает превосходно. Это не просто — так обыграть первую команду «Востока», у которой состав объективно лучше», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

После победы «Адмирала» в 5-м матче счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет во Владивостоке в 10:00 по московскому времени.

В этом плей-офф Емец провел 8 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В регулярном чемпионате форвард сыграл 36 матчей и отметился 2 голами и 2 ассистами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-vratar-serebryakov-bol-she-chem-polkomandy-dlya-admirala-v-serii-s-ak-barsom/
Никита Серебряков
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