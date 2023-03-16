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Сегодня, 21:25

Черкас заявил, что еще никому не удалось «расколоть» Ларионова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал, каким игроком был Игорь Ларионов, который сегодня в роли главного тренера вывел «Торпедо» на первый матч второго раунда Кубка Гагарина против армейцев Петербурга.

«Конечно, прекрасно помню его, великий игрок. Никогда не забуду: мы играли в Москве против ЦСКА матч чемпионата СССР. Игорь Ларионов при счете 1:1 забил победный гол, бросив в щель, которая осталась между моим плечом и штангой. Любой другой игрок бросил бы и не попал. А он попал за несколько секунд до финальной сирены. Потому что — мастер. Он был мозгом знаменитой первой пятерки ЦСКА: раскидывал шайбы, грамотно играл, вел звено. Против ЦСКА тогда невозможно было играть: машина! Каждый представлял опасность. Великолепное катание, быстрота мысли, отличное видение площадки — вот его главные качества. Необязательно быть большим, чтобы играть в хоккей. Принимая шайбу, Игорь уже знал, что будет делать, думал на несколько ходов вперед. Многие хотели, особенно когда Ларионов играл в «Детройте», нанести ему травму, вывести его из игры, «расколоть». Ни у кого не получилось. Он всегда видел игрока, который собирается его бить, ставил корпус, несмотря на свои габариты, умел уйти от силового приема. Вот и все. Игровое мышление владение коньками, клюшкой и шайбой — все это создало звезду. А теперь он на тренерском мостике пытается «звездить», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-larionova-mnogie-py-talis-raskolot-ni-u-kogo-ne-poluchilos/
Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Сергей Черкас
Кубок Гагарина
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