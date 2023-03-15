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Сегодня, 16:16

Черкас заявил, что серия СКА — «Торпедо» станет украшением плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас отреагировал на выход «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина.

«Можно поздравить Игоря Ларионова с отличным сезоном, хорошей командой. Мы говорили, что по результатам плей-офф будет оцениваться его работа. Так вот он показал, что его команда на верном пути, качественная, добротная. Они прошли в первом раунде московское «Динамо». Соперник у СКА — интересный, хороший», — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса.

Также он рассказал, какой хоккей мы увидим в серии СКА — «Торпедо».

«Совершенно не похожий на тот, что был в серии СКА и минского «Динамо». Там было много борьбы, чересчур даже грязной игры. Здесь будет техничный, открытый хоккей, много красивых комбинаций. Я думаю, для болельщиков это большой праздник, серия украсит плей-офф», — добавил специалист.

Первая игра между СКА и «Торпедо» в рамках второго раунда Кубка Гагарина пройдет 16 марта в Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-seriya-mezhdu-ska-i-torpedo-budet-ukrasheniem-plej-off/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Сергей Черкас
Кубок Гагарина
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