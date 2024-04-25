Чернышенко: «16-й сезон КХЛ стал самым ярким и разорвал все шаблоны»

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отреагировал на победу «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024 и подвел итоги сезона.

Магнитогорская команда 24 апреля одержала четвертую подряд победу в серии с ярославским клубом и завоевала трофей.

«Поздравляю Континентальную хоккейную лигу и болельщиков с окончанием 16 сезона. Сезон стал самым ярким, разорвал все шаблоны — масса интриги, новые рекорды, новые яркие звезды, во многих командах молодые игроки делали результат. Неудивительно, что самым ценным игроком плей-офф стал вчерашний юниор Илья Набоков. «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, завоевав титул с самой молодой чемпионской командой в истории Лиги. «Металлург» и их соперник «Локомотив» уделяют большое внимание развитию своих воспитанников, и мы увидели, как обычные мальчишки из Ярославля и Магнитогорска демонстрировали классную игру в финале главного хоккейного турнира страны», — приводит пресс-служба КХЛ слова Чернышенко.

Магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах. Команда из Челябинской области стала третьей в истории лиги, которая трижды выигрывала Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с «Ак Барсом» и ЦСКА.