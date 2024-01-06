Чернышов — о первой шайбе в сезоне: «Молодым нужно отталкиваться от правильной игры, но забивать вдвойне приятнее»

Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов, забросивший свою первую шайбу в нынешнем сезоне в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:1), поделился впечатлениями от игры.

— Вы забросили первую шайбу в этом сезоне. Какие эмоции испытываете?

— Очень рад, невероятные эмоции. Понятно, что нам молодым нужно отталкиваться от правильных действий и правильной игры, но забивать вдвойне приятнее. Нельзя расслабляться, завтра игра — нужно выходить с холодной головой.

— Пять шайб было заброшено в третьем периоде. Оборона соперника где-то просела или же вы окончательно включились в игру?

— Второй период выдался не очень хорошим с нашей стороны, в перерыве тренерский штаб указал на наши ошибки, подсказал в каких моментах мы должны исправиться. Думаю это и повялило на такой результативный, хороший период.

— Что можете сказать о сегодняшней игре соперника, с дисциплинарной точки зрения?

— Не очень сыграли. Мы стараемся не обращать на это внимание, так как у нас своя команда. Когда соперник удаляется, наша задача — по максимуму использовать большинство и реализовывать моменты.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. Бело-голубые набрали 64 очка в 47 матчах и занимают третье место на «Западе».

(Анна Бирюкова)