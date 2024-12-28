Чесалин: «Думаю, «Автомобилист» наметился на Кубок Гагарина»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился мнением об амбициях команды в текущем сезоне КХЛ.

— Я думаю, Николай Заварухин делает правильные коррективы в своей работе, — приводит слова Чесалина Legalbet. — И результат налицо, они двигаются каждый год, планка повышается. Я думаю, они наметились на Кубок Гагарина, это однозначно, у них все получится.

— Кто главный конкурент у них?

— Они сами себе главный конкурент, справиться с собой просто надо, психология и все.

— Кого можете выделить из состава «Авто»?

— Анатолий Голышев заваривает всю кухню, а остальные все подключаются. Он шеф-повар. Говорит кому резать морковку, кому — картошку. Ну и, соответственно, он в шляпе ходит.

«Автомобилист» с 46 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. 28 декабря екатеринбуржцы встретятся с «Металлургом».