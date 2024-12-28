Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:02

Чесалин: «Думаю, «Автомобилист» наметился на Кубок Гагарина»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился мнением об амбициях команды в текущем сезоне КХЛ.

— Я думаю, Николай Заварухин делает правильные коррективы в своей работе, — приводит слова Чесалина Legalbet. — И результат налицо, они двигаются каждый год, планка повышается. Я думаю, они наметились на Кубок Гагарина, это однозначно, у них все получится.

— Кто главный конкурент у них?

— Они сами себе главный конкурент, справиться с собой просто надо, психология и все.

— Кого можете выделить из состава «Авто»?

— Анатолий Голышев заваривает всю кухню, а остальные все подключаются. Он шеф-повар. Говорит кому резать морковку, кому — картошку. Ну и, соответственно, он в шляпе ходит.

«Автомобилист» с 46 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. 28 декабря екатеринбуржцы встретятся с «Металлургом».

Источник: Legalbet
Евгений Чесалин
КХЛ
ХК Автомобилист
Читайте также
Фицо пообещал ответ Киеву из-за прекращения поставок газа из РФ
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Фицо предрек Украине расплату за «западную авантюру» своей территорией
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Прощание с баскетболистом Янисом Тиммой прошло в Риге
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Сегодня
Вчера
Неделя