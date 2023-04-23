Четвертый матч серии ЦСКА — «Ак Барс» посетили 10344 зрителя

По информации «СЭ», четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:1) посетили 10344 зрителя.

Игра прошла в Москве в Дворце спорта «Мегаспорт», вместительность которого составляет 14000 человек.

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ЦСКА обыгрывает «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-1. Пятый матч состоится в Казани 25 апреля и начнется в 19.30 (мск). В случае победы армейцы станут чемпионами во втором сезоне подряд.