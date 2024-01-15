Чезганов — о матче за «Спартак»: «Приехал голодный, старался показывать свою лучшую игру»

Форвард «Спартака» Егор Чезганов поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:6).

«Приехал голодный, старался показывать свою лучшую игру. Долго ждал вызова, старался попасть сюда. Появился шанс, поэтому делал все возможное, чтобы помочь команде. Конечно, хотелось бы другого результата. Ничего уже не изменить, двигаемся дальше, нам нужно обязательно переломить эту чёрную серию», — приводит слова Чезганова Metaratings.by.

В текущем сезоне 21-летний белорус провел 4 матча в КХЛ и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-2».