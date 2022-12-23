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КХЛ

23 декабря, 23:53

Чибисов объяснил проблемы «Металлурга» при реализации большинства

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал «СЭ» низкую реализацию большинства своей команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

— Что не получается при розыгрыше большинства?

— Пока что у нас не идет большинство. В прошлом сезоне получалось намного лучше. В этом не получается довести шайбу до ворот и логического завершения. Мы работаем над этим аспектом на каждой тренировке. Надеюсь, в дальнейшем большинство будет работать гораздо лучше.

— Вы сравнили большинство с прошлым сезоном. Сейчас команда поменяла схемы, или соперники лучше их изучили?

— Соперники, естественно, изучают нас перед каждым матчем. Мы тоже изучаем соперников. Дело в исполнении, везении. Шайба где-то должна отскочить, чтобы большинство пошло. Одну забьем — и все потихоньку поедет.

Андрей Чибисов
ХК Металлург (Магнитогорск)
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