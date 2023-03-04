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Сегодня, 09:31

Чивилев оценил свою драку с Радуловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилев высказался после поражения от «Ак Барса», а также оценил свою драку с Александром Радуловым во втором матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:4, 1-1 в серии).

«Были заряжены после первой встречи, это же игры плей-офф. Ничего не меняли, играли в свой хоккей. Мы ожидали, что «Ак Барс» так побежит вперед, но пропустили быстрые голы. Все было без паники, продолжили играть, как планировали изначально. Драка с Радуловым? Да не знаю, была толкотня перед воротами. Сцепились, подрались, ничего необычного. Это плей-офф, это хоккей. Кайфу ли от хоккея? Конечно, кайфую. Попали в плей-офф, но все равно хочется пройти дальше. В этом сезоне интересный чемпионат. Любая команда может обыграть соперника. В плей-офф без разницы с кем играть. Выходишь и делаешь свою работу, отдаёшься на 200%», — приводит слова Чивилева Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-neftekhimika-chivilyov-o-drake-s-radulovym-byla-tolkotnya-pered-vorotami-scepilis-podralis-nichego-neobychnogo-232607/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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