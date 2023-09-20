Сегодня, 10:00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный». Главные темы: — СКА проиграл пять матчей подряд
— «Динамо» — лидер «Запада»
— «Сочи» больше не аутсайдер
— «Лада» — новый «Адмирал»
— какого тренера уволят первым
Начало эфира — в 12.00.
|20.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:10
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Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -
|20.09
|19:30
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Торпедо – Витязь
|- : -