Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:04

Чуркин — о поражении от «Салавата»: «Северстали» немножко не повезло в реализации»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Северстали» Андрей Чуркин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

«Была упорная игра. Все хотели победить, подвела реализация моментов. Я думаю, результат не связан с тем, что мы много забили в прошлой игре с «Ак Барсом». Просто нам немножко не повезло в реализации. В следующей игре нужно побеждать», — приводит слова Чуркина официальный сайт КХЛ.

После 28 игр «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя