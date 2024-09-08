Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

ЦСКА обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Telegram Дзен

ЦСКА одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Максим Соркин, дубль на счету Виталия Абрамова и одна заброшенная шайба у Руслана Исхакова. У гостей отличились Павел Шэн и Либор Шулак.

ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе три балла.

В следующем матче армейцы примут «Сибирь» 10 сентября, а «Адмирал» 17-го числа встретится дома с «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Голы: Шэн — 1 (Шулак, Старков), 2:53 — 0:1. Абрамов — 1 (бол., Окулов, Нестеров), 12:50 — 1:1. Соркин — 1 (бол., Нестеров, Окулов), 21:26 — 2:1. Исхаков — 1 (Мамин), 30:19 — 3:1. Шулак — 2 (бол., Шмелев, Фьоре), 33:52 — 3:2. Абрамов — 2 (Полтапов, Соркин), 42:47 — 4:2. Соркин — 2 (бол., Каменев, Абрамов), 46:10 — 5:2. Соркин — 3 (Полтапов, Абрамов), 55:16 — 6:2.

Вратари: Просветов — Коновалов (Мишуров, 46:10).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 30 (6+10+14) — 29 (11+9+9).

Судьи: Беляев, Кулаков.

8 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 6170 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Стала известна причина смерти Александра Маслякова
Умер Александр Масляков
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя