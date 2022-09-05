Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 21:16

Дебютный гол Радулова помог «Ак Барсу» одержать волевую победу над ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
5 сентября. ЦСКА — «Ак Барс» — 1:5.
Фото ХК «Ак Барс»
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
1/3

«Ак Барс» на выезде победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 5:1.

Одну из шайб в составе «барсов» забросил нападающий Александр Радулов. Для него этот гол стал первым после возвращения в КХЛ.

Также в составе «Ак Барса» голами отметились нападающий Илья Сафонов и Кирилл Панюков. В конце матча ЦСКА получил еще два гола. За «Ак Барс» забили нападающие Даниил Тарасов и Никита Дыняк.

У ЦСКА автором единственного гола стал форвард Виталий Абрамов.

«Ак Барс» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Олега Знарка. А вот ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате, после двух побед на старте регулярки.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Абрамов — 2 (бол., Карнаухов), 15:24 — 1:0. Сафонов — 1 (Воронков, Адамчук), 18:32 — 1:1. Панюков — 1 (Галимов, Хенкель), 22:38 — 1:2. Радулов — 1 (Кагарлицкий, Семенов), 48:21 — 1:3. Тарасов — 1 (п.в., Кагарлицкий, Адамчук), 59:25 — 1:4. Дыняк — 1 (Хафизуллин, Войнов), 59:39 — 1:5.

Вратари: Шарыченков (57:41 — 59:25) — Билялов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+7+11) — 30 (11+12+7).

Судьи: Оленин, Юдаков.

5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
10
10
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Витязь» переиграл «Салават Юлаев»

Знарок не согласился с тем, что «опустил» Радулова