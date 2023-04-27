27 апреля, 20:53
«Ак Барс» в гостях обыгрывает ЦСКА после второго периода в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:0.
Автором второй шайбы стал форвард казанцев Вадим Шипачев, который отличился на 8-й минуте второго периода.
ЦСКА обыгрывает «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче армейцы станут обладателями трофея. В случае победы казанцев команды проведут седьмой и решающий матч серии.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс».