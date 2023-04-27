ЦСКА — «Ак Барс»: казанцы ведут с преимуществом в две шайбы после двух периодов

«Ак Барс» в гостях обыгрывает ЦСКА после второго периода в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:0. Автором второй шайбы стал форвард казанцев Вадим Шипачев, который отличился на 8-й минуте второго периода. ЦСКА обыгрывает «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче армейцы станут обладателями трофея. В случае победы казанцев команды проведут седьмой и решающий матч серии. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс». ЦСКА — «Ак Барс» — 0:2. Казанцы ведут после двух периодов. Онлайн-трансляция матча