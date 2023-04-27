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27 апреля, 20:01

ЦСКА — «Ак Барс»: казанцы ведут в счете после первого периода

Виталий Косик
Корреспондент
ЦСКА — «Ак Барс».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ак Барс» обыгрывает ЦСКА после первого периода в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Счет в матче открыл форвард казанцев Артем Галимов, который отличился на 9-й минуте встречи с передачи защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.

ЦСКА обыгрывает «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-2. В случае победы в сегодняшнем матче армейцы станут обладателями трофея. В случае победы казанцев команды проведут седьмой и решающий матч серии.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ак Барс».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. ЦСКА — «Ак Барс» — 0:1. Казанцы ведут после первого периода. Онлайн-трансляция матча

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ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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