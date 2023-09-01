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Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Ак Барс»: прямая трансляция матча открытия сезона КХЛ

Матч открытия сезона КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» начнется 1 сентября в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матч открытия нового сезона КХЛ, в котором ЦСКА сыграет против «Ак Барса», пройдет в пятницу, 1 сентября. Игра состоится на «ЦСКА Арене», начало — 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, начало в 18.00 мск.

Формальные события игры ЦСКА — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ». Также на сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция матча открытия сезона КХЛ.

Победитель матча между чемпионом КХЛ ЦСКА и финалистом Кубка Гагарина «Ак Барсом» получит так называемый кубок открытия.

Иван Федотов. Вратарь Федотов сегодня сыграет за ЦСКА в матче открытия сезона КХЛ! Онлайн-трансляция

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграет в матче против «Ак Барса». Международная федерация хоккея наложила санкции на голкипера и чемпиона КХЛ за наличие у игрока двух контрактных соглашений. По решению ИИХФ, которое подтвердили ФХР и КХЛ, Федотов не сможет принимать участия в матчах КХЛ с 1 сентября 2023 по 1 января 2024 года.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
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ЦСКА – Ак Барс
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