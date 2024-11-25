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Сегодня, 21:43

ЦСКА дома проиграл «Ак Барсу» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Семен Коешелев («Ак Барс»).
Фото ХК «Ак Барс»
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ЦСКА на домашнем льду уступил «Ак Барсу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2.

Победу казанцам принесли шайбы Семена Кошелева и Артема Галимова. У армецев отличился Иван Дроздов.

ЦСКА (35 очков) остается на пятом месте в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (37) идет четвертым на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кошелев — 8 (бол., Лямкин), 12:50 — 0:1. Дроздов — 7 (Каменев), 23:54 — 1:1. Галимов — 11 (мен., Сафонов), 30:06 — 1:2.

Вратари: Гамзин (59:37) — Арефьев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 39 (12+17+10) — 31 (8+9+14).

Судьи: Морозов, Фатеев.

25 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)

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