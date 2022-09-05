5 сентября, 18:02
ЦСКА 5 сентября на своем льду примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
ЦСКА
Шарыченков (Рейдеборн);
Дитц — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Соркин;
Классон — Провольнев, Слепышев — Григоренко — Плотников;
Сергеев — Дыбленко, Полтапов — Каменев — Абрамов;
Грудинин, Юртайкин — Панкратов — Гуськов, Мингачев.
«Ак Барс»
Билялов (Мифтахов);
Хафизуллин — Войнов, Кагарлицкий — Шипачев — Радулов;
Юдин — Хенкель, Галиев — Семенов — Тарасов;
Адамчук — Лямкин, Дыняк — Сафонов — Воронков
Евсеев, Панюков — Бурмистров — Галимов.