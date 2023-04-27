ЦСКА — «Ак Барс»: Войнов пропустит шестой матч финала, вместо него выйдет Хенкель

ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на шестой матч финала Кубка Гагарина.

У казанцев пропустит игру защитник Вячеслав Войнов, который до этого выходил на лед во всех пяти встречах финальной серии. Место Войнова в составе займет защитник Кристиан Хенкель.

Шестой матч между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 27 апреля в Москве и начнется в 19.30 (мск). Армейцы ведут в серии со счетом 3-2, красно-синим необходимо одержать одну победу для того, чтобы стать обладателями Кубка Гагарина по итогам нынешнего сезона.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шестого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс».