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Сегодня, 18:43

ЦСКА — «Ак Барс»: Войнов пропустит шестой матч финала, вместо него выйдет Хенкель

Иван Торопцев
Корреспондент
Вячеслав Войнов, Виталий Абрамов и Амир Мифтахов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на шестой матч финала Кубка Гагарина.

У казанцев пропустит игру защитник Вячеслав Войнов, который до этого выходил на лед во всех пяти встречах финальной серии. Место Войнова в составе займет защитник Кристиан Хенкель.

Шестой матч между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 27 апреля в Москве и начнется в 19.30 (мск). Армейцы ведут в серии со счетом 3-2, красно-синим необходимо одержать одну победу для того, чтобы стать обладателями Кубка Гагарина по итогам нынешнего сезона.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шестого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. ЦСКА — «Ак Барс»: чемпионы сохранят Кубок или казанцы вернут серию домой? Онлайн-трансляция матча
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