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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Ак Барс»: прямая трансляция матча финала Кубка Гагарина

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Владислав Каменев отправляет соперника за борт.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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27 апреля ЦСКА в Москве примет «Ак Барс» в шестом матче серии финала Кубка Гагарина-2023. Игра пройдет на «ЦСКА Арене». Начало в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Ак Барс». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru.

Во вторник, 25 апреля, казанцы на родном льду одержали волевую победу (2:1) и сократили счет в серии — 2:3. Армейцев от второго подряд трофея отделяет всего одна победа.

В прошлом сезоне команда Сергея Федорова завоевала Кубок Гагарина-2022 после победы над «Металлургом» (4-3) в финале турнира.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. ЦСКА — «Ак Барс»: чемпионы сохранят Кубок или казанцы вернут серию домой? Онлайн-трансляция матча
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ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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