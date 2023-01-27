ЦСКА одержал волевую победу над «Амуром»

ЦСКА одержал волевую победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Уже на 2-й минуте первого периода счет в матче открыл нападающий хабаровчан Ярослав Лихачев.

Но потом в составе ЦСКА поочередно отличились форварды Антон Слепышев, Сергей Плотников и Михаил Григоренко и принесли красно-синим победу.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд, команда идет третьей в Западной конференции (76 очков). У «Амура» прервалась серия из четырех побед подряд, команда занимает 10-е место на Востоке (56 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Лихачев — 14 (Николишин), 1:10 — 0:1. Слепышев — 10 (Провольнев), 20:44 — 1:1. Плотников — 16 (мен., Каменев, Провольнев), 55:42 — 2:1. Григоренко — 12 (Карнаухов), 57:26 — 3:1.

Нереализованный буллит: Окулов (ЦСКА), 56:25 (Вратарь).

Вратари: Рейдеборн — Калниньш (57:51).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (10+10+13) — 18 (5+2+11).

Судьи: Гофман, Сергеев.

27 января. Москва. «ЦСКА Арена».