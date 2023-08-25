ЦСКА обыграл «Амур» и вышел в финал Кубка мэра Москвы

ЦСКА в серии буллитов обыграл «Амур» в матче Кубка мэра Москвы — 4:3.

В основное время команды сыграли со счетом 3:3. У ЦСКА шайбы забросили Владислав Каменев, Даррен Диц и Сергей Плотников. У «Амура» отличились Яков Рылов (12), Алекс Броадхерст и Иван Мищенко. Победный бллит забил Виталий Абрамов.

ЦСКА сыграет в финале Кубка мэра с победителем группы B — «Спартаком», «Витязем» или «Куньлунем».Хоккей

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Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рылов — 1 (бол., Бочаров, Мищенко), 11:53 — 0:1. Каменев — 3 (бол., Нестеров, Окулов), 15:11 — 1:1. Дитц — 1 (бол., Григоренко), 15:40 — 2:1. Бродхерст — 3 (Коршков, Никонцев), 18:54 — 2:2. Мищенко — 1 (Хохряков, Брынцев), 20:42 — 2:3. Плотников — 1 (Окулов, Каменев), 43:11 — 3:3.

Победный буллит: Абрамов.

Вратари: Федотов — Лозебников.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 29 (11+8+10+0) — 34 (13+7+12+2).

Судьи: Лазарев, Мочалов.

25 августа. Москва. Мегаспорт.