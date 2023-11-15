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Сегодня, 21:41

ЦСКА победил «Амур», Нестеров оформил дубль

Руслан Минаев
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев дубль оформил Никита Нестеров, ему дважды ассистировал Михаил Григоренко. У гостей шайбу забросил Александр Щемеров.

ЦСКА набрал 34 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 30 очками занимает 9-е место «Востока».

18 ноября ЦСКА отправится в гости к «Сочи». «Амур» поедет в Нижнекамск на игру с «Нефтехимиком» 17 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Нестеров — 6 (Григоренко), 25:03 — 1:0. Щемеров — 2 (бол., Хохлачев), 52:31 — 1:1. Нестеров — 7 (бол., Соркин, Григоренко), 55:55 — 2:1.

Вратари: Гамзин — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (9+10+11) — 37 (17+9+11).

Судьи: Бирин, Дударов.

15 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 5011 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК ЦСКА (Москва)
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