ЦСКА победил «Амур», Нестеров оформил дубль

Сегодня, 21:41
ЦСКА дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев дубль оформил Никита Нестеров, ему дважды ассистировал Михаил Григоренко. У гостей шайбу забросил Александр Щемеров.
ЦСКА набрал 34 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 30 очками занимает 9-е место «Востока».
18 ноября ЦСКА отправится в гости к «Сочи». «Амур» поедет в Нижнекамск на игру с «Нефтехимиком» 17 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Нестеров — 6 (Григоренко), 25:03 — 1:0. Щемеров — 2 (бол., Хохлачев), 52:31 — 1:1. Нестеров — 7 (бол., Соркин, Григоренко), 55:55 — 2:1.
Вратари: Гамзин — Бобков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (9+10+11) — 37 (17+9+11).
Судьи: Бирин, Дударов.
15 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 5011 зрителей