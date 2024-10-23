ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений благодаря разгромной победе над «Амуром»

ЦСКА на своем льду разгромил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:0.

Голы московской команды в этой встрече забили Прохор Полтапов, Егор Афанасьев (дубль), Максим Мамин (дубль), Руслан Исхаков и Виталий Абрамов. Исхаков также отдал две результативные передачи, Афанасьев — одну. По два пасса сделали Никита Седов и Максим Соркин.

Армейцы прервали четырехматчевую серию поражений. Московская команда набрала 23 очка в 19 играх и вышла на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд и с 12 баллами после 18 матчей располагается на 11-й позиции на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Амур» (Хабаровск) — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы: Полтапов — 7 (Соркин), 0:14 — 1:0. Афанасьев — 1 (Исхаков, Классон), 7:41 — 2:0. Мамин — 1 (Фатеев, Нестеров), 9:22 — 3:0. Исхаков — 7 (бол., Седов, Афанасьев), 17:55 — 4:0. Афанасьев — 2 (бол., Исхаков, Седов), 38:01 — 5:0. Абрамов — 10 (Соркин), 50:04 — 6:0. Мамин — 2 (Фатеев), 55:10 — 7:0.

Вратари: Просветов — Бобков (Лозебников, 9:22).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (14+10+15) — 23 (10+7+6).

Судьи: Метальников, Степучев.

23 октября. Москва. «ЦСКА Арена».