ЦСКА победил «Авангард» по буллитам

Сегодня, 22:13
ЦСКА дома победил «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
У хозяев шайбу забросил Никита Нестеров. У гостей отметился Наиль Якупов.
ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейцы набрали 68 очков и занимают 2-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 58 очками — на 6-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Якупов — 19 (бол., Окулов, Шарипзянов), 5:47 — 0:1. Нестеров — 4 (бол., Карнаухов, Мамин), 34:43 — 1:1.
Победный буллит: Исхаков.
Вратари: Гамзин — Бердин.
Штраф: 13 — 6.
Броски: 29 (10+15+3+1) — 46 (10+5+28+3).
Судьи: Бирин, Морозов.
4 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».