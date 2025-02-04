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Сегодня, 22:13

ЦСКА победил «Авангард» по буллитам

Руслан Минаев
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ЦСКА дома победил «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У хозяев шайбу забросил Никита Нестеров. У гостей отметился Наиль Якупов.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейцы набрали 68 очков и занимают 2-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 58 очками — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Якупов — 19 (бол., Окулов, Шарипзянов), 5:47 — 0:1. Нестеров — 4 (бол., Карнаухов, Мамин), 34:43 — 1:1.

Победный буллит: Исхаков.

Вратари: Гамзин — Бердин.

Штраф: 13 — 6.

Броски: 29 (10+15+3+1) — 46 (10+5+28+3).

Судьи: Бирин, Морозов.

4 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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