Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей Омска игру также покажут на телеканале «12» (начало — в 22.20 по местному времени).

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 ЦСКА победил «Торпедо» (6:1) и с 66 очками в 50 играх занимал четвертое место в Западной конференции. «Авангард» в воскресенье обыграл минское «Динамо» (5:4 Б), омичи с 57 очками в 51 матче занимали шестое место на «Востоке».

КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков:
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Без «Спартака» c «Зенитом» и пока без спонсора. Как будет выглядеть еще один Кубок в России
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя