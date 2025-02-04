ЦСКА и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей Омска игру также покажут на телеканале «12» (начало — в 22.20 по местному времени).

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 ЦСКА победил «Торпедо» (6:1) и с 66 очками в 50 играх занимал четвертое место в Западной конференции. «Авангард» в воскресенье обыграл минское «Динамо» (5:4 Б), омичи с 57 очками в 51 матче занимали шестое место на «Востоке».