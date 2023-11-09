ЦСКА на своем льду примет «Авангард» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке. Трансляция — 19.15 мск.

Жители Омска и Омской области смогут посмотреть игру на телеканале «12». Начнется трансляция в 22.20 по местному времени.

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